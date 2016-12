Grecia, ricco imprenditore riconosce il pensionato in lacrime: "Lo aiuterò"

Di fronte alla fotografia del pensionato in lacrime , seduto a terra fuori da una banca , non ha avuto dubbi: quell'anziano signore, in preda a una crisi, era il grande amico e compagno di scuola del padre defunto . Così James Koufos , ricco uomo d'affari originario della Grecia e residente a Sidney, ha deciso di aiutare Giorgos Chatzifotiadis : "Pagherò la pensione di quest'uomo per un anno e più, finché sarà necessario ".

Chatzifotiadis aveva così reagito dopo che non era riuscito a ritirare proprio i soldi della sua pensione a causa della stretta disposta dal governo ellenico, che nei giorni scorsi ha chiuso banche e Borsa.



Quello scatto ha fatto il giro del mondo ed è stato visto anche dal facoltoso imprenditore. Koufos ha subito lanciato un appello su Facebook per rintracciare il signor Chatzifotiadis. E in poche ore ci è riuscito. Ora volerà a Salonicco per portare in prima persona il suo aiuto al vecchio amico del padre che non c'è più.