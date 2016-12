Crisi Greca, la disperazione dell'anziano: si accascia in lacrime fuori dalla banca

ASSALTO AGLI SPORTELLI Caos in Grecia, migliaia di anziani in coda per la pensione

E' un vero e proprio assalto alle banche quello dei pensionati greci che, per ore, hanno atteso in coda fuori dalle poche filiali aperte per il solo pagamento in contanti delle pensioni. L'accesso era consentito solo agli anziani non in possesso di bancomat o di carte di credito.