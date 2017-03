Grecia pronta a tornare sul mercato dei bond nel 2017

Nel corso del 2017, se l'impasse con i creditori in merito al salvataggio si risolverà in tempi brevi, la Grecia potrebbe tornare a finanziarsi sul mercato obbligazionario internazionale. A dirlo è il vicepremier di Atene, Yiannis Dragasakis, spiegando che la Grecia potrebbe tenere un'"asta di prova" quest'anno se i negoziati per lo sblocco di nuovi prestiti si dovessero concludere "nelle prossime settimane".