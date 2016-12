Grecia,Fmi:rischio ripresa Germania

L'incertezza sul nuovo salvataggio della Grecia potrebbe mettere a rischio la fiducia e la ripresa in Germania. Lo afferma il Fmi, sottolineando come "nell'area euro sono aumentate le possibilità di nuovi stress". "Per la Germania - aggiunge il Fondo monetario internazionale - il maggiore rischio nel breve termine è che le tensioni possano indebolire la fiducia nell'espansione economica".