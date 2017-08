Grecia,Fmi: approvato "in via di principio" prestito da 1,6 miliardi

Il Fondo monetario internazionale ha approvato "in via di principio" un prestito da 1,6 miliardi di euro per la Grecia. Lo afferma l'Fmi in una nota. L'ok preliminare non spiana la strada immediatamente a una nuova iniezione di liquidità per Atene: in base all'accordo raggiunto lo scorso mese, infatti, l'Fmi non contribuirà con fondi fino a che i creditori europei non si accorderanno su una maggiore riduzione del debito.