Fmi all'Italia: occorrono 20 anni per tornare ai livelli pre-crisi

"Senza una significativa accelerazione della crescita , ci vorranno 10 anni alla Spagna e quasi 20 anni a Portogallo e Italia per ridurre il tasso di disoccupazione ai livelli pre- crisi ". Lo afferma il Fondo monetario internazionale , sottolineando che la disoccupazione nell'area euro è "alta" e "probabilmente lo resterà ancora per qualche tempo".

La ricetta del Fmi - "Aumentare l'efficienza del settore pubblico e migliorare quella della giustizia civile". Sono alcune delle raccomandazioni del Fmi all'Italia, che dovrebbe anche "migliorare la flessibilità del mercato del lavoro e aumentare la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi". E' necessario, sempre secondo il Fmi, "adottare e attuare la prevista riforma della P.a, che dovrebbe includere riforme all'approvvigionamento dei servizi pubblici locali, delle gare pubbliche e della gestione delle risorse umane".



Il Mef: "Stime non tengono conto delle riforme" - La stima dell'Fmi secondo la quale occorrerebbero 20 anni in Italia per riportare l'occupazione ai livelli pre-crisi è basata su una metodologia che non tiene conto delle riforme strutturali che già sono state introdotte. Lo precisa in una nota il ministero dell'Economia.