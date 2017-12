Fisco, i conti della Cgia: le tasse sugli immobili valgono 40 miliardi l'anno

2 dicembre 2017 10:46 Fisco, i conti della Cgia: le tasse sugli immobili valgono 40 miliardi lʼanno In Italia nel 2016 il gettito proveniente da abitazioni, uffici, negozi, capannoni è sceso di 3,7 miliardi rispetto al 2015, per eliminazione della Tasi sulla prima casa, ma "il carico fiscale è insopportabile"

Abitazioni, uffici, negozi, capannoni: su tutto il patrimonio immobiliare presente in Italia, stando ai conti fatti dalla Cgia di Mestre, grava un carico fiscale che nel 2016 è stato di 40,2 miliardi di euro. Rispetto al 2015, il gettito è sceso di 3,7 miliardi, per l'eliminazione della Tasi sulla prima casa. Nessuna novità prevista per l'anno in corso ma per l'Associazione degli artigiani e delle piccole imprese "il carico fiscale è ormai insopportabile".

I conti tornanoLe imposte sugli immobili costano dunque agli italiani 40 miliardi l'anno, stando all'Ufficio studi della Cgia. L'Associazione degli artigiani e delle piccole imprese è giunta a questo importo sommando i 9,1 miliardi di euro di gettito riconducibili alla redditività degli immobili (Irpef, Ires, imposta di registro/bollo e cedolare secca), i 9,9 miliardi di euro riferiti al trasferimento degli immobili (Iva, imposta di registro/bollo, imposta ipotecaria/catastale, imposta sulle successioni e sulle donazioni) e i 21,2 miliardi di euro riconducibili al possesso dell’immobile (Imu, imposta di scopo e Tasi).

L'acquisto di un immobile, da investimento a "incubo"Per l’anno in corso non sono previste grosse novità, si legge nella nota della Cgia. Sul fronte del prelievo legato al possesso dell’immobile, infatti, per il 2017 e anche per il 2018 il governo ha deciso di bloccare qualsiasi eventuale aumento delle tasse locali (come l’Imu o la Tasi). "Fino a qualche anno fa – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – l'acquisto di una abitazione o di un immobile strumentale costituiva un investimento. Ora, in particolar modo chi possiede una seconda casa o un capannone, sta vivendo un incubo. Tra Imu, Tasi e Tari, ad esempio, questi edifici sono sottoposti ad un carico fiscale ormai insopportabile".