Fca, oggi cda del gruppo: sul tavolo nodo del futuro di Sergio Marchionne

Convocazione d'urgenza per i cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne , visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico. Indiscrezioni in tal senso sono state riportate nella notte anche dal sito specializzato Automotive News. Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento".

Marchionne sarebbe ora in "congedo medico" per un periodo di convalescenza per riprendersi da un intervento chirurgico alla spalla destra e prepararsi a un pensionamento programmato all'inizio del prossimo anno. Il manager italo-canadese sarebbe al momento ricoverato in Svizzera. L'ultima sua apparizione pubblica è quella dello scorso 26 giugno, quando l'a.d. ha partecipato a Roma alla cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler all'Arma dei carabinieri per il pattugliamento delle spiagge.



Louis Camilleri nuovo ceo Ferrari? - Secondo Automotive News Europe, Louis Carey Camilleri, membro del board Ferrari, è stato indicato come il successore di Marchionne nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello. Il presidente sarà John Elkann. Louis Carey Camilleri si è formato in Philip Morris International.