Facebook, arriva la prima causa contro la società e Zuckerberg per il tonfo in Borsa

L'accusa è stata avanzata anche nei confronti del chief financial officer David Wehner. Il caso potrebbe trasformarsi in class-action (causa collettiva, ndr) per "danni non specificati". Giovedì il social network ha registrato un tonfo dei titoli del 24% e ha chiuso la seconda trimestrale con ricavi in aumento del 42% a 13,2 miliardi di dollari, sotto le aspettative di ricavi di 13,4 miliardi. E deludente è stata anche la crescita degli utenti, saliti solo dell'11% a 1,47 miliardi di amici contro un aumento previsto del 13% a 1,48 miliardi. Gli utenti sono in crescita, ma quello registrato è il più scarso aumento dal 2011.



Non è inusuale negli Stati Uniti che gli azionisti presentino ricorso contro le società nel caso di perdite ingenti in Borsa. Facebook è già alle prese con decine di cause legali per lo scandalo di Cambridge Analytica, che ha violato i profili di milioni di utenti.