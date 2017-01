Evasione Apple: indagati 3 managerLa difesa: "Sempre stati in regola"

11:24 - La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di tre manager di Apple per una presunta evasione fiscale. L'ipotesi è di omesso versamento dell'Ires per un totale di circa 879 milioni di euro in 5 anni. L'avviso di conclusione dell'inchiesta verrà notificato nelle prossime ore.

L'avviso di conclusione dell'inchiesta riguarda il legale rappresentante e amministratore delegato di Apple Italia Enzo Biagini e il direttore finanziario Mauro Cardaio, nonché il manager della irlandese Apple Sales International, Michael Thomas O'Sullivan.



Profitti contabilizzati in Irlanda - Secondo l'indagine i profitti realizzati in Italia dalla multinazionale, secondo uno schema che sarebbe stato seguito da altri colossi dell'hi-tech e di internet, come Google (anche in questo caso a Milano è aperta un'inchiesta ma a carico di ignoti), sarebbero stati contabilizzati dalla società che ha sede in Irlanda, Paese dove la pressione fiscale è più favorevole.



Il fascicolo era stato aperto due anni fa e aveva portato anche a una perquisizione nella sede milanese della Apple e al sequestro di materiale informatico e telefonico. Allora i pm avevano contestato un altro reato e cioè la dichiarazione dei redditi fraudolenta (art.3 sempre del Decreto Legislativo 74 del 2000) e il periodo di imposta su cui erano partiti gli accertamenti erano il 2010 e il 2011. Ora invece, dopo una serie di approfondimenti, inquirenti e investigatori sono arrivati a fare la "fotografia" del periodo che va dal 2008 al 2013 e a riformulare il capo di imputazione nei confronti dei tre manager.



La difesa di Apple: "Già effettuati i controlli, siamo in regola" - Cupertino si difende: "Apple è uno dei più grandi contribuenti al mondo e paghiamo ogni euro di tasse dovute ovunque operiamo. Le autorità fiscali italiane hanno sottoposto a verifiche fiscali le attività italiane di Apple nel 2007, 2008 e 2009 e hanno confermato che eravamo in piena conformità con i requisiti di documentazione e di trasparenza OCSE. Queste nuove accuse contro i nostri dipendenti sono completamente prive di fondamento e siamo fiduciosi che questo procedimento arriverà alla stessa conclusione".