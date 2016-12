Emissioni, Ue dà l'ok ai test su strada: ma l'accordo è stato rivisto al ribasso

L'intesa raggiunta dagli Stati membri in seno al comitato tecnico per gli autoveicoli prevede l'entrata in vigore di una soglia di tolleranza di non-conformità rispetto agli 80 milligrammi per chilometro di emissioni degli ossidi di azoto del 110% (fattore 2,1) contro il 60% chiesto dalla Commissione (fattore 1,6) a partire dal primo settembre 2017, con obbligatorietà per i nuovi prototipi, mentre solo dal 2019 (contro il 2018 chiesto da Bruxelles) entra in vigore per tutte le omologazioni del parco macchine.



La soglia di tolleranza scende invece a 1,5 dal 2020 per i nuovi prototipi e dal 2021 per le omologazioni. Queste nuove norme servono per regolare le discrepanze tra i test in laboratorio e quelli su strada che partiranno da inizio 2017. Attualmente queste discrepanze hanno una soglia di non conformità che può arrivare sino al 400-500% rispetto agli 80 milligrammi previsti.