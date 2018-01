EasyJet interessata a "parti" di Alitalia, trattative in corso

Il direttore di EasyJet per l'italia, Frances Ouseley, ha spiegato che "abbiamo una soluzione al 100% in linea con le esigenze espresse dai commissari" di Alitalia. "Siamo focalizzati sul breve e medio raggio, siamo forti su quello - ha spiegato -. Ciò che posso dire è che la nostra soluzione soddisfa completamente le esigenze che ci hanno espresso i commissari, che EasyJet è specializzata sulle operazioni di breve e medio raggio e che il problema vero di Alitalia sono proprio le perdite sul breve e medio raggio. Quindi la nostra soluzione da un lato soddisfa le esigenze dei commissari e al contempo risolve le problematiche di business di Alitalia".



Nonostante il progetto ci sia, Ouseley ha però sottolineato che l'operazione di vendita di Alitalia "richiederà nelle sue varie fasi ancora tempo. Anche noi stiamo cercando di avere chiarezza sui tempi".



Per quanto riguarda invece l'interesse manifestato da Wizz Air, anche in questo caso l'operatore ungherese guarda solo a determinati asset: "Alitalia ci interessa, ma solo per ciò che riguarda il breve e il medio raggio", ha chiarito József Váradi, co-fondatore e amministratore delegato della compagnia aerea low cost. "Non posso dire molto per i vincoli che ci legano al processo di vendita - ha aggiunto - ma penso che alcuni asset della vostra compagnia siano interessanti. Siamo interessati al vostro Paese e al dossier Alitalia, che però non rientra nelle nostre strategie operare sul lungo raggio. Il brand non ci interessa".