Dieselgate, ok accordo Usa-Volkswagen da 14,7 miliardi di dollari

Il giudice Charles Breyer ha dato parere positivo dopo aver ascoltato i 10 avvocati delle due parti per circa due ore, ma spiegando che la decisione finale non potrà essere presa prima del 18 ottobre, ossia dopo aver ascoltato anche i rappresentanti dei consumatori e della altre parti coinvolte nella vicenda.



L'accordo con gli Usa prevede che dei 14,7 miliardi di dollari stanziati da Volkswagen, poco più di 10 miliardi saranno destinati al riacquisto di auto al loro valore calcolato prima dello scandalo, mentre una cifra aggiuntiva, tra i 5mila e i dieci mila dollari, verrà impiegata per i risarcimenti ai proprietari, che potranno anche scegliere di avere il veicolo modificato e riparato in modo da rispettare gli standard adeguati. Volkswagen verserà poi 2,7 miliardi di dollari in un fondo ambientale e altri 2 miliardi per promuovere la tecnologia per veicoli a zero emissioni.



Tutt'altra musica invece in Europa dove la casa di Wolfsburg ha escluso per ora risarcimenti per i clienti europei perché un rimborso danni stile Usa "schiaccerebbe Volkswagen", ha affermato l'amministratore delegato, Matthias Mueller, a inizio mese, scatenando le ire dei consumatori del Vecchio Continente e spingendo la Commissione Ue a scendere in campo per sottolineare che i clienti europei devono essere indennizzati allo stesso modo di quelli americani, in quanto si tratta del solo modo "per ripristinare la fiducia nel settore auto europeo".



Giovedì prossimo intanto il gruppo tedesco diffonderà i conti nel loro complesso, dopo aver anticipato la settimana scorsa il dato sull'utile operativo del primo semestre, salito a 7,5 miliardi di euro dai 6,99 miliardi dello stesso periodo del 2015.