Di Maio: "Entro fine anno stop alle aperture di domenica", ma la proposta divide

Da giovedì 13 settembre , in commissione Attività produttive alla Camera , prenderà il via l’esame dei ddl sulla chiusura domenicale. "Sicuramente entro l'anno, approveremo la legge che impone lo stop nei weekend e nei festivi, con turnazione e l'orario che non sarà più libero", ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , spiegando che "quella liberalizzazione sta distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura". Ma la proposta divide: ottiene il plauso di Chiesa e Cgil e il no della grande distribuzione.

Le reazioni - "E' una grazia attesa", dice mons. Giancarlo Maria Bregantini, mentre per la Filcams "è una priorità". Per Confcommercio "una regolamentazione minima e sobria è una via percorribile e imprescindibile". Non è dello stesso avviso la grande distribuzione organizzata, che prevede 40-50mila tagli ai posti di lavoro.



Le proposte di legge - L’obiettivo è tornare a prima della riforma Monti del 2011 (decreto Salva Italia), che ha liberalizzato il lavoro festivo nel commercio. Le proposte di legge sono cinque: una della Lega, una M5S, una del Pd, una stilata dal consiglio regionale della Regione Marche e, infine, una di iniziativa popolare. La più restrittiva è quella della Lega (prima firmataria Barbara Santamarini), che prevede possibili deroghe al divieto di apertura solo per le città che hanno vocazione turistica, le quattro domeniche di dicembre e ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell'anno. Quella del Movimento arriva, invece, a 12 aperture all’anno.