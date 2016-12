All'Eurosummit è stato trovato l'accordo sulla Grecia. "Ora il programma Esm (il fondo salva-Stati, ndr) con riforme serie e sostegno finanziario", ha spiegato il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. La Troika ha ottenuto da Atene un fondo da 50 miliardi in cui far confluire gli asset greci in cambio del terzo salvataggio. Dopo lunghissime trattative (17 ore) si allontana così l'ipotesi di una Grexit. Le Borse festeggiano l'intesa.