Corte dei Conti: spese dello Stato alte malgrado spending review

"A consuntivo" le misure messe in atto mentre "sembrano avere salvaguardato l'operare di interventi di sostegno dei comparti produttivi, non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa". E quanto ha detto la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato. "Resta, quindi, ancora attuale la necessità di una revisione attenta di quanto può, o non può, essere a carico del bilancio dello Stato".