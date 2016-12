Continua a crescere il mercato dell'IoT in Italia

Il segmento che, ad oggi, traina maggiormente il mercato è quello in cui rientrano gli Smart Metering, ovvero i contatori intelligenti atti a monitorare i consumi energetici, e gli Smart Asset Management, ovvero gli strumenti per la rilevazione e la gestione da remoto dei guasti e della manutenzione. I dati indicano, per l’appunto, 350mila contatori di questo tipo per le utenze industriali e circa 1,2 milioni per le utenze residenziali.