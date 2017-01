Cina, polemiche sul manager sessista: "Per il successo, no affari con le donne"

Le sue parole, riportate dal South China Morning Post, non sono passate inosservate e hanno scatenato le polemiche in tutto il Paese, dove sono moltissime le donne a ricoprire ruoli chiave nelle grandi aziende. La teoria di Luo non lascia spazio a interpretazioni. Bisogna evitare, ci tiene a spiegare, anche quelle aziende "dove l'amministratore delegato è uomo, ma nel consiglio di amministrazione ci sono molte donne: è la dimostrazione che l'imprenditore non è riuscito a trovare uomini ambiziosi ed eccellenti".



"Essere un imprenditore non fa per le donne", ribadisce ancora il giovane manager fondatore della Jingbei Investment. "La loro visione, la strategia e la mentalità è completamente differente da quella di un uomo. Essere un amministratore delegato donna non è facile ed è per questo che noi non investiamo in quelle aziende". "E questo - conclude rincarando la dose - non è solo il mio punto di vista: moltissimi investitori in Cina la pensano così".