Cgia: nella P.A. troppe le assenze brevi Una malattia su 4 dura solo un giorno

10:34 - Nel Pubblico impiego un'assenza per malattia su quattro dura solo un giorno con il boom a Palermo dove il dato sale a quasi una su due. Lo sostiene la Cgia di Mestre dopo i casi dei vigili assenti a Roma a Capodanno. Il pericolo, secondo gli esperti, che le assenze brevi nascondano forme più o meno velate di assenteismo è quanto mai concreto, soprattutto nei casi in cui la malattia duri solo 24 ore.

Nel 2013 il numero di giorni medi di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato (18,3) è stato superiore a quello dei dipendenti pubblici (17,1).



Secondo i dati elaborati dall'Ufficio studi della Cgia riferiti al 2013, un'assenza per malattia su 4 (25,9%) registrata dai dipendenti pubblici ha la durata di una giornata. Il dato e' addirittura in crescita: +5,9% rispetto al 2012. La quota scende di oltre la meta' (11,9%) nel settore privato e rispetto all'anno precedente e' diminuita dell'1%.



Per quanto concerne le assenze per malattia di durata compresa tra i 2 e i 3 giorni, invece, l'incidenza sul totale degli eventi sale al 36,1% nel pubblico e al 31,2% nel privato. Alla luce di quanto accaduto in alcune grandi citta' lo scorso 31 dicembre, l'attenzione della Cgia si e' soffermata sulle assenze per malattia di un giorno, piu' facili da "programmare" da parte di chi ha deciso di comportarsi scorrettamente nei confronti del proprio datore di lavoro.



A livello provinciale spicca la situazione della provincia di Palermo: tra i dipendenti pubblici il 42,6% del totale delle assenze dura un giorno, mentre nel settore privato l'incidenza scende al 27,8%. In questa particolare graduatoria, Palermo detiene il primato sia nel pubblico sia in quello privato. Nel comparto pubblico, dopo lo score della provincia di Palermo, la Cgia segnala Agrigento (38,4%), di Catania (35,6%) e di Trapani (34%). Chiudono la classifica Udine (14,2%), Belluno (12,8%) e Bolzano (10,5%). Complessivamente, la provincia che presenta la durata media di malattia piu' elevata nel pubblico impiego e' Vibo Valentia, con 23,2 giorni di assenza all'anno. Nel settore privato, invece, dopo la "leadership" del capoluogo regionale siciliano, vanno segnalati i risultati di Catania (21,1%), di Roma (18,8%) e di Siracusa (18,5%). I territori piu' virtuosi sono Vicenza e Udine (entrambe con il 5,5%), Ascoli Piceno (5,1%) e Vibo Valentia (2,6%).