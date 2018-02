Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib a -2,08%

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, dopo la pesante mattinata in scia al tonfo registrato lunedì da Wall Street, il contagio dei mercati asiatici e la forte volatilità vista anche oggi Oltreoceano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,08% a 22.347 punti. Segno meno anche per gli altri principali listini europei: Londra ha perso il 2,64% a 7.141 punti, Francoforte il 2,32% a 12.392 punti, mentre a Parigi il 2,35% a 5.161 punti.