Bilancio Ue, Gozi: resta il veto italiano, decideremo a dicembre

Accordo nella notte sul bilancio dell'Unione Europea, ma come già annunciato dal governo, il Paese non ha dato parere positivo al bilancio Ue. "Sul bilancio 2017 si decide a maggioranza qualificata - dice a LaPresse Sandro Gozi, sottosegretario con delega agli Affari Europei - Rimane la riserva italiana sul pacchetto generale e in particolare sul bilancio multilaterale". Come annunciato, spiega Gozi, "decideremo a dicembre se togliere il veto".