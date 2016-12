Bce, Draghi: "La crescita sta tornando" "Il progetto Ue? Un successo, funziona"

Dal palco al Museo di Storia Naturale di New York, dove è stato preceduto fra gli altri dall'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, Draghi parla del progetto europeo, "l'esperimento più avanzato nel gestire temi che vanno al di là dei propri confini tramite accordi internazionali e sovranazionali". Un progetto e un esperimento che ha "funzionato", che finora ha avuto successo, al quale non c'è alternativa. La "sovranità va condivisa" afferma Draghi, sottolineando che "può sembrare a volte che noi in Europa non siamo in grado di superare le sfide, ma lo siamo. Ogni volta abbiamo la meglio. E questo perché quando lavoriamo come un'unione possiamo affrontare problemi che ci schiaccerebbero se ogni Paese cercasse di affrontarli da solo".



"Avanti fino a quando l'unione monetaria non sarà completa" - "Alcuni ritengono che le nostre società non siano abbastanza omogenee per operare come un'unione. Ma altri ritengono che un'ulteriore integrazione è necessaria per ottenere tutte le economie di scala che la nostra unione implica. Io sono fermamente con coloro che ritengono che possiamo proteggere meglio gli interessi dei nostri cittadini rendendo la nostra Unione 'più perfetta', per citare una frase della vostra tradizione", mette in evidenza Draghi, precisando che "i progressi raggiunti negli ultimi tre anni per stabilizzare e rafforzare l'area euro sono reali. Non ci fermeremo fino a quando la nostra unione monetaria non sarà completa. E' nel nostro interesse e nell'interesse di tutti".