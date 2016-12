Bankitalia: nel 2014 frena la discesa del reddito delle famiglie

L'analisi di Bankitalia ha inoltre rivelato che nel 2014 il 22,3% degli italiani era a basso reddito, sotto la soglia di 9.600 euro. In altre parole, aveva un reddito equivalente (una misura del benessere che tiene conto della dimensione e della struttura demografica della famiglia in cui vive) sotto il 60% del reddito equivalente mediano. Una percentuale superiore al 19,6% del 2006 e al 20,6% del 2012.



Scende la ricchezza netta - Tra il 2012 e il 2014 scende invece a 218mila euro la ricchezza netta delle famiglie, per una flessione dell'11%. La ragione è stata individuata nel calo del prezzo degli immobili. La flessione è stata significativa tra le famiglie più abbienti con un -15% nel quinto più alto, mentre per i nuclei sotto la mediana il patrimonio netto è aumentato del 4%.



I dati evidenziano poi una mal equilibrata distribuzione della ricchezza. Il 5% delle famiglie italiane più ricche, con un patrimonio di 1,3 milioni a nucleo, deteneva al 2014 oltre il 30% della ricchezza complessiva.