18 gennaio 2018 12:55 Banche, Dombrovskis: "Italia riduce di un quarto gli Npl, ma problema resta" Presto altre misure europee per contrastare i crediti deteriorati. Italia quarta nella classifica dei "peggiori"

"L'Italia ha ridotto di un quarto la propria quota di Npl", ha indicato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis citando il Paese come esempio positivo nella sua presentazione del primo rapporto sulla riduzione delle sofferenze. Tuttavia, ha spiegato: "il problema non è risolto ma stiamo facendo progressi significativi". Quanto alle quote di Npl Dombrovskis ha ricordato che l'Italia è quarta dopo Cipro, Grecia e Portogallo.

I progressi fatti dall'Italia nella riduzione dei crediti deteriorati viene ritenuta "notevole", secondo quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Il Paese ha fatto "un'inattesa accelerazione", con la riduzione di un quarto delle sue sofferenze in un anno. I rischi non sono finiti, ma i risultati vengono definiti "molto incoraggianti". Restano in particolare criticità sulle insolvenze, dovuto ad un sistema giudiziario civile che non funziona come dovrebbe.