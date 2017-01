foto Ufficio stampa 10:11 - Nonostante l'incremento dei pernottamenti, il giro d'affari del turismo alberghiero nel 2013 registra una flessione che, al momento, è di almeno l'8% a causa della diminuzione dei prezzi. E' la stima di Federalberghi che segnala anche un calo dell'occupazione: da gennaio ad agosto segna -4,5%. E il presidente dell'associazione, Bernabò Bocca, chiede "un piano strategico condiviso per la ripartenza". - Nonostante l'incremento dei pernottamenti, il giro d'affari del turismo alberghiero nel 2013 registra unache, al momento, è di almeno l'8% a causa della diminuzione dei prezzi. E' la stima diche segnala anche un calo dell'occupazione: da gennaio ad agosto segna -4,5%. E il presidente dell'associazione,, chiede "un".

Federalberghi rileva anche come "per la prima volta nella storia moderna delle rilevazioni statistiche", negli hotel italiano abbiano soggiornato più clienti stranieri (50,3%) che italiani (49,7%). Sono comunque incoraggianti i dati relativi al trimestre estivo: giugno ha registrato un +0,2% di presenze, luglio un +0.7% e agosto un +1,4%: in totale, un +0,8% determinato da un -2,7% di presenze italiani compensata però dal +4,7% di stranieri.



"A questo punto - sostiene Bocca- le condizioni per una robusta ripartenza del settore ci sono tutte, e governo e Parlamento devono sostenere un piano strategico condiviso urgente ed improcrastinabile che contenga almeno tre punti: la deducibilità dell'Imu che grava sugli immobili alberghieri, il credito d'imposta per gli imprenditori che investono nella riqualificazione delle strutture e l'assegnazione all'Enit di risorse adeguate per promuovere l'offerta turistica italiana".