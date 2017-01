Fisco: è il "grande giorno" del redditometro

foto Ansa 13:12 - Lunedì post-ferragosto, molti italiani tornano al lavoro e così pure l'Agenzia delle Entrate, pronta a schiacciare l'ideale tasto che darà il via al sistema del "redditometro" che, terminato un periodo di prova e rodaggio, entra in funzione. Si tratta, come è noto, del controllo incrociato tra redditi e consumi che evidenzi disparità e, quindi, possibili evasioni fiscali. Il periodo preso in esame dal Fisco sarà quello degli ultimi 4 anni. - Lunedì post-ferragosto, molti italiani tornano al lavoro e così pure, pronta a schiacciare l'ideale tasto che darà il via al sistema delche, terminato un periodo di prova e rodaggio, entra in funzione. Si tratta, come è noto, del controllo incrociato tra redditi e consumi che evidenzi disparità e, quindi, possibili evasioni fiscali. Il periodo preso in esame dal Fisco sarà quello degli ultimi 4 anni.

Il sistema sarà in grado di ricostruire le spese "certe" per l'Erario, collegato con oltre cento banche dati oltre che a tutti i principali istituti bancari: la soglia che farà scattare l'attenzione e gli accertamenti sarà quella del +20% tra spese sostenute e redditi dichiarati. Già a settembre, secondo i responsabili dell'Agenzia, si potrebbero diramare le prime "convocazioni" di cittadini chiamati a spiegare le sopravvenute anomalie.



Proprio nel giorno dell'avvio dei super-controlli fiscali, uno studio pubblicato dal Sole 24 Ore ha compilato la classifica delle province italiane più a rischio-evasione, vale a dire proprio sul rapporto tra reddito ufficiale disponibile e benessere effettivo delle famiglie. Come in precedenti elaborazioni di questo tipo, i maggiori squilibri vengono dalle zone del Meridione, ma con minore stacco rispetto al Nord, che rimane tuttavia la fascia con maggiore fedeltà fiscale.



Queste le dieci province italiane meno a rischio-evasione:



1. Milano e Bologna

3. Trieste

4. Forlì-Cesena

5. Parma

6. Ancona. Torino, Padova e Vercelli

10. Modena





Queste, invece, quelle considerate meno fedeli:



103. Ragusa

102. Agrigento

100. Trapani e Catania

98. Messina e Viterbo

96. Crotone e Caserta

94. Latina e Rieti