- La Banca d'Italia ha disposto una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, per un totale di circa 1,3 milioni di euro, per i componenti del vecchio Cda e del vecchio collegio sindacale di Mps. Nel mirino anche l'ex presidente dell'istituto Giuseppe Mussari, al quale in particolare Palazzo Koch richiede 90mila euro per violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione da parte dei componenti il Cda.