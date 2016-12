La Panini di Modena rileva Topolino

foto Ufficio stampa

17:20

- La casa editrice Panini di Modena, famosa per le figurine dei calciatori, ha siglato un accordo preliminare per rilevare la divisione periodici della Disney. Topolino (assieme ad altre riviste per bambini come Bambi, Winnie the Pooh e Witch) potrebbe dunque presto diventare modenese.