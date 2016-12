foto Dal Web

- Stangata da 115 milioni di euro sulle vacanze estive degli italiani con i recenti rincari di benzina e gasolio. E' quanto denuncia il Codacons, sottolineando come gli aumenti del prezzo dei carburanti siano "del tutto ingiustificati, e semprein prossimità delle partenze degli italiani". L'ondata di rincari negli ultimi giorni determina una maggiore spesa per un pieno di benzina pari a 3,85 euro rispetto ai listini in vigore solo 3 mesi fa.