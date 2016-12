Casa, mercato fermo anche per colpa dell'Imu

foto Ansa Correlati Il ministro Zanonato: "Ridurremo l'Imu"

Mercato immobiliare va male anche nel 2013 11:54 - "Il mercato della casa è praticamente fermo". E' l'allarme lanciato dal presidente Ance, Paolo Buzzetti, durante l'assemblea dei costruttori. "L'acquisto di nuove abitazioni da parte delle famiglie - ha aggiunto - ha subito un crollo di 74 miliardi di euro rispetto a 6 anni fa". Ciò, ha quindi sottolineato, è dovuto anche all'Imu: una tassa che "ha contribuito in modo determinante a questa caduta". - "Il mercato della casa è praticamente fermo". E' l'allarme lanciato dal presidente Ance, Paolo Buzzetti, durante l'assemblea dei costruttori. "L'acquisto di nuove abitazioni da parte delle famiglie - ha aggiunto - ha subito un crollo di 74 miliardi di euro rispetto a 6 anni fa". Ciò, ha quindi sottolineato, è dovuto anche all'Imu: una tassa che "ha contribuito in modo determinante a questa caduta".

Da inizio crisi -690mila posti - Sono 690mila i posti di lavoro persi nella filiera delle costruzioni, dall'inizio della crisi", ha poi aggiunto il presidente dell'Ance. "Si stima - ha precisato - che 50-80mila persone, oggi in cassa integrazione, potrebbero non essere reintegrate".



A picco i prezzi delle case - Per colpa della crisi anche il prezzo delle abitazioni è calato, scivolando in Italia del 5,7%. Nell'Eurozona la media è di una diminuzione del 2,2%: in Spagna è crollato del 12,8% in un anno, in Olanda del 7,2% e in Portogallo del 7,3%. Flessione più contenuta in Francia (-1,4%). Sono i dati Eurostat del primo trimestre 2013.