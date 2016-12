Benetton, previsti 450 licenziamenti

E per i sindacati non sembra assolutamente sufficiente, a parziale attenuazione della manovra di tagli al personale, il contestuale annuncio di 280 assunzioni in Italia nella rete di negozi della casa trevigiana. I lavoratori che Benetton intende escludere dalla forza occupazionale italiana sarebbero rappresentati per un centinaio di elementi da sviluppatori di prodotto mentre i rimanenti sono tecnici e personale impiegatizio.

Un contingente all'incirca della stessa portata numerica è invece quello che riguarderà i dipendenti Benetton nelle varie sedi estere. Benetton ha anche fatto sapere che intende rescindere i contratti di fornitura rispetto a 135 laboratori terzisti, soprattutto veneti.

Per l'amministratore delegato a cui è stata affidata la riconfigurazione della base occupazionale, Biagio Chiarolanza, la misura "non era più procrastinabile" ai fini di un rilancio dell'azienda a lungo termine. Le difficoltà del gruppo del casual, nell'ultimo anno, si sarebbero infatti accentuate a causa principalmente della contrazione dei consumi in paesi come Italia e Spagna in cui insiste una parte rilevante del fatturato tradizionale Benetton.

Il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro, si è detto preoccupato in particolare per il rischio della perdita di "know how e design italiani", dato che l'azienda ha spiegato di voler affidare la realizzazione di determinati prodotti, fin dalle fasi di progettazione, a fornitori esterni, anche internazionali.