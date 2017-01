Polizze RC auto, abolito il tacito rinnovo

foto Dal Web 11:11 - Il governo ha emesso un provvedimento che vieta il tacito rinnovo delle polizze assicurative RC auto allo scadere del contratto. Gli italiani, che prima raramente cercavano una copertura assicurativa più conveniente, ora, per effetto di questa norma, si rivolgono sempre più al web per trovare condizioni migliori. Lo attesta Facile.it, sito di comparazione di polizze RC auto, che parla di un aumento del 14% nell'uso dei comparatori a gennaio. - Il governo ha emesso un provvedimento che vieta il tacito rinnovo delle polizze assicurative RC auto allo scadere del contratto. Gli italiani, che prima raramente cercavano una copertura assicurativa più conveniente, ora, per effetto di questa norma, si rivolgono sempre più al web per trovare condizioni migliori. Lo attesta Facile.it, sito di comparazione di polizze RC auto, che parla di un aumento del 14% nell'uso dei comparatori a gennaio.

AL NORD I MAGGIORI INCREMENTI - Gli incrementi maggiori nelle ricerche si sono registrati nel Nord Italia. Al Sud, a causa degli alti costi, cercare online era già la regola. "Rispetto a quanto accadeva in altre nazioni – sostiene Mauro Giacobbe, responsabile business unit assicurazioni di www.facile.it – nel nostro Paese erano ancora pochi gli automobilisti che cercavano una nuova compagnia allo scadere della polizza. Stando ai primi numeri, sembra che lo scopo di incentivare gli Italiani ad essere più attenti alle reali offerte del mercato, che era alla base del provvedimento del governo, sia stato ottenuto".



IMPRENDITORI, ARTIGIANI, IMPIEGATI - Dall'esame degli oltre 500.000 preventivi compilati nelle prime tre settimane di gennaio 2013, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Lombardia sono le regioni in cui più è cresciuto l’uso dei comparatori online, con una crescita, rispettivamente, del 31%, 27,9%, 26% e 24,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Imprenditori, artigiani ed impiegati le categorie professionali che più sono ricorse alla comparazione delle tariffe. PIU' DONNE - Mentre, fra i sessi, sono state le donne a guidare la spinta al confronto (+18% vs +12% degli uomini). Ad aumentare in misura maggiore sono stati i preventivi fatti da chi è in possesso di una classe di merito bassa e, quindi, costosa. RISPARMI FINO AL 50% - Chi ha cercato una nuova compagnia online ne ha tratto notevole beneficio garantendosi un risparmio fino al 50% rispetto alla polizza con cui circolava l’anno prima.