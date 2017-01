Confesercenti: 10 milioni in viaggio per Natale La montagna è la meta regina delle feste

foto Ufficio stampa

- Nonostante la crisi economica arrivano buone notizie per gli operatori turistici. Secondo la Confesercenti infatti ben 10 milioni di italiani trascorreranno le festività natalizie fuori porta, un dato in aumento di 2 milioni, per una spesa complessiva di 7,5 miliardi. Rispetto al 2011 sono aumentati i viaggiatori last minute, arrivati al 13%, a cui si aggiungono quelli che partono senza prenotazione, in crescita del 3%.In famiglia e sulle montagne del Belpaese: per la maggioranza degli intervistati sarà una vacanza in compagnia dei parenti, circa il 44%, mentre tra le mete prescelte ben il 78% rimarrà in Italia, con il primato della montagna, che raddoppia le preferenze arrivando al 42%.La spesa media per le vacanze aumenta, ma resta comunque contenuta: rispetto al 2011 si registra un +10% con 760 euro di budget a testa contro i 666 euro dello scorso anno. Il 79% degli intervistati non supererà, in ogni caso, la soglia dei 1000 euro di spesa.