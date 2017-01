Crisi, il "tesoretto" è nascosto in casa

- In Italia ogni famiglia potrebbe guadagnare fino a 4 mila euro, se rivendesse online gli oggetti che giacciono inutilizzati in casa. Lo sostiene una ricerca condotta da Tns per Ebay in otto Paesi europei. Si tratta di una sorta di “tesoretto” che gli italiani potrebbero racimolare, se mettessero in vendita in Internet vecchi elettrodomestici, mobili usati e vestiti scartati.

Nella classifica stilata dalla ricerca, l’Italia vanta addirittura il maggior potenziale di guadagno derivante dalla messa in vendita degli oggetti che non si usano più, 4 mila euro, appunto.

Si registra, però, un’inversione di tendenza: nel nostro Paese la propensione a rivendere ciò che non si usa più è in crescita. L’80 per cento degli italiani si è dichiarato maggiormente propenso a rivendere oggi rispetto a cinque anni fa. Causa, o merito, della crisi?

Ma facciamo qualche confronto. Ogni famiglia italiana possiede 85 oggetti inutilizzati che potrebbe far fruttare, contro i 28 oggetti in media scartati dagli inglesi. In mezzo ci sono la Spagna con 54 e un guadagno stimato di 2.169 euro, la Francia con 41 (1.960 euro) e la Germania con 39 (2.034 euro).

Negli scaffali di Internet può naturalmente essere rivenduto tutto. In Italia, per esempio, ogni famiglia possiede circa 15 fumetti, che, se messi in vendita, potrebbero fruttare circa 200 euro. E che dire della passione tutta italiana per la moda. Un donna nel nostro Paese possiede in media quattro borse che non indossa più, per un valore di circa 177 euro.