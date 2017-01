Prestiti, 2 milioni di richieste per pagare i debiti

L'indagine del broker online che permette di confrontare diversi preventivi di prestito rileva che ilproviene daper allungare i tempi di restituzione dei finanziamenti già attivi, per aggiungere liquidità ed avere un unico "creditore".«L’alto numero di questo tipo di richieste è sintomatico di una condizione di difficoltà – spiegadi– Quando le rate si sommano, star dietro alle scadenze e disporre di sufficiente denaro per arrivare a fine mese diventa più complicato. Per questo, poter accorpare i diversi finanziamenti in essere in un'unica rata, allungando i tempi del prestito e aggiungendo, se necessario, altra liquidità è un vantaggio».delle richieste è alto,, e lo si vuole rimborsare in un periodo lungo, 78 mesi (oltre sei anni). L’età media dei richiedenti è piuttosto elevata: circa 42 anni, nel 73% uomini.L’impatto delle richieste di consolidamento debiti sul totale delle domande di prestito è più alto. Friuli Venezia Giulia (15,9%), Marche e Liguria (entrambe al 13,4%) guidano la classifica nazionale, a dimostrazione che l’interesse per questa opportunità di finanziamento è più forte in zone che hanno una maggiore "familiarità" con il credito al consumo.Se, invece, guardiamo gli importi medi, le cifre più elevate sono richieste nelle regioni del Centro-Sud: è lì, in questo momento, che si registrano le difficoltà maggiori ad affrontare la crisi economica e, di conseguenza, vi è un bisogno più elevato razionalizzare il credito e recuperare liquidità.Tuttavia «ottenere un finanziamento per consolidamento debiti è possibile solo a chi può dimostrare di avere dei trascorsi da– continua Giorgi – in quanto rappresenta "un prestito sul prestito". Visto che parliamo di importi e durate considerevoli occorre, ancora di più, confrontare attentamente le diverse proposte e scegliere quella che si adatta meglio al proprio profilo di pagatore».