Allarme sulle isole greche, scarseggiano carne e medicine

Continua a peggiorare la situazione in Grecia per il settore del turismo. Come riferisce l'edizione online di Kathimerini, diverse isole dell'arcipelago delle Cicladi, dove un gran numero di turisti stranieri si trova attualmente in vacanza, sono già alle prese con problemi di approvvigionamento, soprattutto per certe categorie di generi alimentari, come la carne, come pure per le medicine.