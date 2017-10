Alitalia, Gentiloni esclude quota pubblica minoritaria

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, esclude per Alitalia una quota pubblica minoritaria: "Non la vedo come garanzia di italianità. Mi auguro che si trovi una soluzione che mantenga l'unità della compagnia". Il premier ha aggiunto: "Fu un errore non venderla nel 2008 ad Air France per il no di Berlusconi e dei sindacati. Non so se Alitalia possa definirsi una compagnia di bandiera. Il marchio italiano è importante, ma l'azienda non è pubblica".