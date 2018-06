Addio a Mario Galbusera, big dell'industria dolciaria italiana

E' morto lunedì sera Mario Galbusera, fondatore dell'omonimo biscottificio di Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. E' stato alla guida per oltre 60 anni. Nato a Morbegno nel 1924, Galbusera avrebbe compiuto 94 anni in giugno. Galbusera ricopriva il ruolo di presidente onorario dell'importante impresa dolciaria nata dal laboratorio di pasticceria del padre Ermete e poi diventata una delle più importanti a livello nazionale.