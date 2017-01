Taglio dei tassi Bce, ancora in calo il differenziale Btp-Bund

09:19 - Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,22%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,20%. Apertura con ribasso per lo spread fra Btp e Bund. Dopo il netto calo di ieri in seguito alle misure Bce, il differenziale segna quota 136 punti, contro i 138 punti dello chiusura di ieri. Il rendimento espresso è pari al 2,32%.

Cambi, euro sotto 1,2950 dollari - Avvio di giornata sotto quota 1,2950 per l'euro nei confronti del dollaro dopo le misure Bce che hanno portato la moneta unica europea a scendere sotto quota 1,30. La valuta europea passa di mano a 1,2938 sui valori di giovedì sera in chiusura di giornata.