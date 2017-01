Sea: "Al via 2mila licenziamenti"

23:57 - Dopo il referendum tra i lavoratori che ha bocciato la nascita della newco Airport Handling, il Cda della Sea (la società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa) conferma che la liquidazione di Sea Handling inizierà a luglio e ha dato il via alla "procedura di licenziamento collettivo". I dipendenti della società sono circa 2mila, ora inizia il percorso per cercare un collocamento in Airport Handling, progetto che comunque prosegue.