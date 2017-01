Lavoro, Ocse: "In Italia oltre un giovane su due è precario"

19:48 - La disoccupazione degli under 25 in Italia nell'intero 2013 ha toccato quota 40%, quasi il doppio del livello pre-crisi (20,3% nel 2007). Lo riporta l'Ocse nel suo Employment outlook. La percentuale è leggermente più elevata tra le donne (41,4%) che tra gli uomini (39%). Sempre secondo i dati Ocse, il 52,5% dei giovani under 25 italiani ha un contratto di lavoro precario.

La percentuale è in lieve calo rispetto al 2012 (52,9%), ma resta nettamente superiore agli anni pre-crisi (42,3% nel 2007) ed è quasi doppia rispetto al 2000 (26,2%). In particolare, sempre secondo i dati Ocse per il 2013, il 36,3% degli under 25 italiani occupati resta nel suo posto di lavoro per meno di 12 mesi. Percentuale che sale al 40,2% per le giovani donne.



La tendenza all'aumento della disoccupazione giovanile, aggiunge l'Ocse nella nota sull'Italia, "si accompagna con l'ancor più preoccupante aumento dei giovani inattivi che non frequentano corsi di istruzione". La percentuale di giovani non in educazione, occupazione o formazione (i cosiddetti "Neet") "è salita di 6,1 punti, raggiungendo il 22,4% alla fine del 2013". Per questi giovani, sottolinea l'organizzazione, "cresce il rischio di stigma, cioè di subire un calo permanente di prospettive di occupazione e remunerazione".



La disoccupazione calerà dal 2015 - La disoccupazione in Italia continuerà a crescere nel 2014, arrivando a quota 12,9% sull'insieme dell'anno, contro il 12,6% del 2013. Solo nel 2015 scenderà, al 12,2%, stima l'Ocse nel suo Employment outlook. La percentuale di senza lavoro è quasi raddoppiata rispetto agli anni pre-crisi: nel 2007, il tasso di disoccupazione armonizzato era al 6,1%, nel 2008 al 6,8%. "L'anemico tasso di crescita in Italia implica che la disoccupazione resterà elevata per il resto dell'anno", scrive l'Ocse nella sua nota sul nostro Paese, sottolineando che "nel confronto con gli altri Paesi avanzati, in Italia non è solo elevata la quota di disoccupati, ma anche quella di occupati con un lavoro di scarsa qualità".



Problema strutturale, 45 milioni di disoccupati nell'area - "Circa 45 milioni di persone sono senza lavoro nell'area Ocse, 11,9 milioni più che appena prima della crisi", scrive l'organizzazione parigina nel suo Employment outlook, che rileva un lieve calo del tasso di disoccupazione nell'insieme dei Paesi membri ma lancia un allarme sui cambiamenti "strutturali" della forza lavoro. "La persistenza di alti livelli di disoccupazione si è tradotta in un aumento della disoccupazione strutturale in alcuni Paesi, che potrebbe non essere automaticamente riassorbita con il ritorno alla crescita economica - scrive l'Ocse - perché ha portato a una perdita di capitale umano e di motivazione a trovare lavoro, soprattutto per i disoccupati di lungo periodo".



Poca sicurezza lavoro, protezioni sociali ridotte - "Il lavoro in Italia sembra essere caratterizzato da un basso livello di sicurezza, a causa dell'elevato rischio di disoccupazione e di un sistema di protezione sociale caratterizzato (...) da un tasso di copertura piuttosto ridotto e da un contributo economico poco generoso". Lo scrive l'Ocse nella nota dedicata al nostro Paese dell'Employment outlook.



Italia, 70% neo assunti ha un contratto a tempo determinato - In Italia, la quota di neoassunti con un contratto precario è al 70%, "una delle più elevate tra i Paesi Ocse", scrive l'organizzazione nella nota sull'Italia dell'Employment outlook. La riforma Fornero, spiega l'organizzazione, "ha ridotto la dipendenza" del mercato del lavoro dai contratti precari, "ma le imprese tendono ancora ad assumere lavoratori giovani e inesperti solo attraverso contratti a tempo determinato". Inoltre, la recente liberalizzazione dei contratti a tempo determinato, "pur rispondendo al bisogno di aumentare rapidamente l'occupazione", potrebbe, secondo l'Ocse, "condurre ad accrescere nuovamente il dualismo del mercato del lavoro".