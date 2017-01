Istat, senza reddito da lavoro un milione di famiglie italiane

15:24 - Oltre un milione di famiglie italiane è senza reddito da lavoro. Lo rileva l'Istat analizzando i dati relativi all'anno 2013. Secondo l'Istituto di statistica, i componenti "attivi" che partecipano al mercato del lavoro di un milione e 130mila nuclei familiari sono disoccupati. Tra questi, quasi mezzo milione (491 mila) corrisponde a coppie con figli, mentre 213 mila sono monogenitore.

Le famiglie considerate non percepiscono alcuno stipendio e, quando sono fortunate, possono fare affidamento su pensioni o altre rendite.



Il confronto con il 2011 è piuttosto preoccupante. Le coppie con figli e senza reddito da lavoro, nel 2011, erano 320mila. Nel 2013 491 mila. Cresciuto anche il numero delle coppie senza figli e disoccupate: da 55mila a 83mila.



Passato in 24 mesi da 120mila a 183mila il totale delle donne single con figli. In rialzo anche i papà single: da 22mila a 31mila.



Quanto ai single senza figli, nel 2011 erano 106mila uomini e 68mila donne. Oggi sono rispettivamente 183mila e 112mila.



Il totale dei nuclei senza reddito da lavoro è passato dai 722mila del 2011 a un milione e 130mila del 2013.



A soffrire di più è ancora una volta il Mezzogiorno con 589mila nuclei familiari senza lavoro, seguono il Nord, con 343mila, e il Centro, con 189mila. Ma il fenomeno avanza dappertutto, basta pensare che a confronto con due anni prima l'aumento è stato addirittura del 56,5%.



I conti sono quelli dettati dalla crisi, se si tiene conto che anche i nuclei familiari dove tutti i componenti partecipano al mercato del lavoro con un'occupazione, pari a 13 milioni e 691mila, sono in calo di 281mila unità (-2%).