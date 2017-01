Esodati, il ministro Giuliano Poletti: "Allungamento di un anno delle tutele"

15:44 - La proposta del governo sugli esodati prevede di "prolungare di un anno le salvaguardie, così come sono previste oggi". Lo afferma il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine della cerimonia all'Accademia del Lincei. "Solo che chi maturerà il diritto nell'arco dell'anno prossimo sarà incluso nelle salvaguardie, cosa che finora non era prevista", ha aggiunto. "I nuovi salvaguardati sono 32mila e cento".

Il ministro ha precisato come tra le nuove salvaguardie "24mila sono posizioni recuperate dai precedenti interventi".



Pd: "Modificare la legge Fornero" - "In Commissione alla Camera chiederemo al ministro Poletti di reinvestire gli 11 miliardi di euro impegnati con le cinque salvaguardie approvate nei mesi scorsi, ma non spesi, per affrontare in modo definitivo la questione, attraverso una modifica strutturale della legge Fornero che introduca forme di flessibilità in uscita verso la pensione, prevedendo incentivi per chi lavora più a lungo e penalizzazioni per chi sceglie di andare in pensione prima", dichiarano in proposito le deputate del Pd Patrizia Maestri e Antonella Incerti, componenti della Commissione Lavoro.



"L'adozione di una nuova salvaguardia - proseguono - la sesta, non è per noi sufficiente e, in ogni caso, non può precludere l'impegno ad una soluzione alla fonte del problema".