Draghi: "Bce vigila su rischi inflazione Riforme strutturali prendano slancio"

11:38 - La Banca centrale europea "continuerà a monitorare i rischi per le prospettive inflazionistiche", che includono la crescita debole, il tasso di cambio dell'euro e la situazione geopolitica. Lo afferma il presidente dell'Eurotower Mario Draghi, che richiama i governi: "Le riforme strutturali a questo punto devono prendere slancio". "La flessibilità che già esiste nel Patto di stabilità" permette ai Paesi di sostenere "i costi delle riforme e la domanda".

"No effetto stimoli senza riforme strutturali " - "Non c'è nessuno stimolo monetario, o di bilancio, che possa rilanciare la crescita senza forti e decise riforme strutturali". E' il monito lanciato ai governi dal presidente della Bce, secondo cui occorre usare i margini del Patto Ue "tagliando le tasse molto distorsive e tagliando la spesa più improduttiva".



"Da ottobre Bce acquisterà Abs" - Draghi ha annunciato poi che la Bce ha deciso di comprare gli Abs, titoli che impacchettano prestiti a famiglie e imprese. L'acquisto sarà lanciato da ottobre e si prevede un "impatto decisivo" sul suo bilancio e cioè sulla posizione complessiva della politica monetaria. La Bce, ha aggiunto Draghi, ha deciso le misure di oggi per fermare il processo di "indebolimento" della crescita dell'Eurozona e per sostenere le aspettative d'inflazione, dopo aver "visto movimenti al ribasso di tutti gli indicatori delle aspettative inflazionistiche su tutte le scadenze".



"Bce unanime nell'uso di strumenti non convenzionali" - Tornando sulla decisione di tagliare ulteriormente il costo del denaro (abbassando i tassi allo 0,05%), Draghi ha chiarito che il consiglio della Bce "è unanime nell'uso di misure aggiuntive non convenzionali" se necessario "entro il suo mandato".

Manuela Repetti (Forza Italia): Draghi salvezza per l'Italia - "Se l'Italia ancora non è affondata, lo si deve solo a Mario Draghi. La sua nomina alla Presidenza della Bce voluta fortemente dal Presidente Berlusconi, è stata salvifica per tutti noi". Lo ha affermato Manuela Repetti, senatrice di Forza Italia. Tutte le armi di cui disponeva Draghi, compresa la decisione di ieri, per nulla convenzionale e molto osteggiata da Berlino, di acquistare titoli che includono mutui e prestiti a famiglie e imprese, sono state usate.



Un Draghi coraggioso che ha finora tamponato le incertezze del governo nell'affrontare le riforme di cui il paese ha bisogno per sopravvivere. Ma guai se Renzi, sollevato dell'ennesimo aiuto di Draghi, prendesse ancora tempo per varare importanti e improcrastinabili riforme come lavoro, spesa pubblica e fisco. Tutto, anche gli sforzi di Draghi, finirebbe nel nulla e sarebbe la catastrofe. Ora Renzi non ha più alibi."