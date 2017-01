21:24 - Il presidente della Bce Mario Draghi, riferendosi alla disciplina di bilancio europea e in particolare al Fiscal Compact, ha chiesto che le "regole vengano applicate": "E' essenziale", ha sottolineato. Draghi ha poi ricordato che "l'alto debito" rende quasi tutti gli Stati vulnerabili al contagio, aumentando la probabilità di cadere in uno squilibrio in cui "alti tassi inducono il default".