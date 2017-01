Coldiretti: riciclato il cenone di Capodanno

10:33 - Oltre 200 milioni di euro di cibi e bevande rimasti sulle tavole delle feste sono stati salvati dalla spazzatura e riciclati con la cucina degli avanzi. E' quanto stima la Coldiretti alla fine delle feste di Capodanno sottolineando che quasi sette italiani su dieci (68%) hanno trascorso a casa il cenone di fine anno. Secondo l'indagine il 26% degli intervistati ha ridotto le dosi acquistate, mentre il 56% ha riutilizzato gli avanzi.

Coldiretti sottolinea onoltre che il 73% degli intervistati quest'anno ha ridotto gli sprechi e fra questi l'80% ha fatto la spesa in modo più oculato. "Recuperare il cibo è una scelta che fa bene all'economia e all'ambiente anche con una minore produzione di rifiuti".



Per il tradizionale appuntamento di fine anno con la tavola gli italiani - conclude l'associazione - hanno speso quasi 1,9 miliardi di euro, il 5% in meno rispetto allo scorso anno.



Con il Capodanno si stima che siano state stappate oltre 80 milioni di bottiglie di spumante, ma durante la notte più lunga dell'anno sono stati consumati anche 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi, con un aumento del 9% rispetto all'anno scorso, serviti assieme a 10 milioni di chili di lenticchie, chiamate secondo tradizione a portar fortuna, vista anche la situazione difficile che vive il Paese.