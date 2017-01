19:43 - "I dati reali sugli esuberi all'Alitalia sono oltre 3mila e non 2.251". Lo sostiene il sindacato di categoria Avia al termine dell'incontro con il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, che ha ricevuto anche Anpac, Anpav e Usb: "Al numero di esuberi previsto si aggiunge un altro migliaio non strutturale e da assorbire in arco di piano".