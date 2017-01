"Italy for growth in the Usa, un convegno per parlare di start up

18:18 - Start up, crescita, innovazione, exit strategy, strumenti e casi di successo, ruolo di istituzioni e grandi aziende sono i temi al centro di "Italy for growth in the USA: the BEST scholarship case & Usa opportunities", il workshop che si terrà mercoledì 9 luglio presso il quartier generale di Radio Dimensione Suono (RDS), a Roma.



L'evento è organizzato da Italian Business & Investment Initiative (IB&II), un'organizzazione indipendente con sede a New York che in tre anni ha presentato agli investitori americani 215 start up e realizzato 40 eventi con finanziatori, studenti delle maggiori università Usa e opinion maker per spiegare perché investire in Italia, nonché il lancio del summit annuale a New York dedicato al nostro Paese con leader del mondo politico ed economico di Europa e Stati Uniti.

Il meeting, introdotto dall'Ambasciatore Usa in Italia e San Marino, John Phillips, e dal presidente di RDS, Eduardo Montefusco, viene moderato dal direttore del settimanale “Panorama” Giorgio Mulè e riunisce in due tavole rotonde nomi eccellenti dell'imprenditoria e della finanza italiana: Marco Agostini, chairman Cogisen; Domenico Arcuri, ceo Invitalia; Luigi Capello, founder Luiss Enlabs; Yves Confalonieri, director interactive media Mediaset; Donato Iacovone, ceo Ernst & Young Italia; Maximo Ibarra, ceo Wind; Claudio Giuliano, managing partner Innogest sgr; Eduardo Montefusco, presidente RDS; Fernando Napolitano, ceo IB&II e chairman BEST Steering Committe; Gino Nicolais, presidente CNR; Francesco Starace, ceo Enel.



Al termine del dibattito su come favorire lo sviluppo delle imprese italiane e delle start up all'estero, in particolare negli Usa, saranno premiati i 12 vincitori del BEST Program 2014-2015 (Business Exchange and Student Training), la borsa di studio per giovani ricercatori con idee innovative nel campo di Ict, biotecnologie, strumenti e macchinari, energia e ambiente, arte, moda e design promossa dalla Steering Committee e da Invitalia, l’agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in cooperazione con la Commissione Fulbright per gli scambi accademici e culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti e con l’Ambasciata Usa in Italia.



Anche grazie alla campagna mediatica di RDS, hanno mandato la loro candidatura quest'anno ben 200 giovani. Dodici i borsisti selezionati, con progetti ad alto potenziale in settori che vanno dall'ICT all'architettura e urbanistica, dalle scienze ambientali all'ingegneria industriale e biomedica, dalla biotecnologia all'economia, dalla fisica alla biologia: Riccardo Petelin di Trieste, Antonio Andrea Gentile di Maglie (Lecce), Alberto Arrigoni di Zelo Buon Persico (Lodi), Michele Claudio Laddaga di Bari, Alessandra Pacilli di Roma, Maria Grazia Esposito di Cardito (Napoli), Teresa Maria Carusone di Capua (Caserta), Franz Tschimben di Bolzano, Pierluigi Santoro di Grottaglie (Taranto), Lucia Rampanti di Rampanti (Venezia) e Alessandro Zambon di Vicenza.



Senza dimenticare Vincenzo De Laurentis da Terlizzi (Bari), che si è aggiudicato la borsa di studio messa in palio da RDS Startup Lab, 35.000 euro per la propria startup high-tech legata al mondo della musica, dell'intrattenimento del video e social engagement. Al rientro in Italia dopo la formazione negli Usa verrà affiancato per altri sei mesi da RDS nel percorso che lo porterà allo sviluppo della sua "Join me there".



A questi talenti vanno circa 41.000 dollari ciascuno e la possibilità di frequentare corsi di imprenditoria alla Santa Clara University e di svolgere un tirocinio in una start up americana, oltre che di incontrare la comunità dei venture capitalist e angel investor in Italia e negli Usa.



Esclusi gli ultimi 12 vincitori, dal 2006 hanno ottenuto borse di studio oltre 60 giovani italiani che dopo aver appreso come creare un'impresa a Silicon Valley e aver lavorato per una di esse, hanno creato 26 start up innovative, grazie al contributo di aziende (CNR, Enel Green Power, Imast, MIUR) e Regioni (Campania, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano) che finanziano il progetto con le risorse del Fondo sociale europeo.