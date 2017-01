A novembre sale il fabbisogno7,2 miliardi contro i 4,2 del 2012

21:41 - A novembre il fabbisogno del settore statale si è attestato a 7,2 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 3 miliardi rispetto ai 4,258 del novembre 2012, portando il valore cumulato a quota 94,8 miliardi nei primi 11 mesi dell'anno. I dati, secondo il ministero dell'Economia, sono "in linea con gli obiettivi previsti" poiché risentono anche del pagamento dei debiti della Pa e degli interessi sul debito.

Solo a novembre, spiega il Tesoro nella nota di commento ai dati, "il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente mostra un peggioramento pari a circa 3 miliardi, ascrivibile in massima parte all'accelerazione dei prelievi per il pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, nonché a maggiori interessi sul debito pubblico e a minori introiti fiscali, che risentono sia di effetti di calendario e sia dell'annunciato slittamento delle scadenze relative all'autotassazione delle società".



Ma se si guarda all'intero 2013 vanno considerati circa 27 miliardi di pagamenti della Pa, le quote per la ricapitalizzazione della Bei (la banca europea per gli investimenti), le risorse per il Montepaschi e il contributo previsto a livello europeo per il fondo Salva-Stati.



Basterà comunque che dicembre chiuda (come previsto) con un avanzo di 10 miliardi (inferiore quindi ai 14 miliardi del 2012) per confermare la stima del Def di 84,5 miliardi. Ma sarà comunque un disavanzo che si scaricherà sul debito pubblico, facendolo aumentare ancora e che rappresenta comunque poco meno del doppio dei 48,4 miliardi segnati a fine 2013.