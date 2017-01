"Compro oro", scocca l'ora della crisi In 3 anni chiuse 13mila aziende

19:35 - Per i "compro oro" è arrivata l'ora della crisi. Dopo il boom degli anni 2010-2011, il settore è in forte difficoltà: 13mila aziende hanno infatti chiuso i battenti nell'ultimo triennio, secondo i dati diffusi da Oroitaly, l'organizzazione delle piccole e medie imprese dell'oreficeria.

"Le aziende nate sul territorio italiano - dice il segretario Gianni Lepri - sono scese da 35 a 22mila e il fatturato medio è dimezzato. Prima si fatturavano 550-600mila euro l'anno. Oggi i ricavi annuali non superano i 300mila euro".



Sono quindi stati persi migliaia di posti di lavoro e la situazione è in continuo peggioramento. A penalizzare il settore c'è la forte flessione del prezzo dell'oro. Gli italiani infatti non trovano più conveniente vendere i gioielli che hanno in casa come accadeva fino a poco tempo fa.



Secondo Lepre questo non è il segnale della fine della crisi. "In realtà - spiega - gli italiani hanno dato via il loro tesoretto e si sono ulteriormente impoveriti".